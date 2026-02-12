Канадский нападающий объяснил причину разрыва контракта с «Салаватом»

Нападающий Джош Хо-Сэнг заявил, что не успел получить рабочую визу, поэтому был вынужден расторгнуть контракт с «Салаватом Юлаевым».

«Уфа – потрясающий город, любому хоккеисту будет приятно играть в «Салавате». Я не успел получить визу вовремя, это меня безумно расстраивает. Но КХЛ – замечательная лига и Россия уникальна. Рекомендую всем посетить эту страну, когда ситуация в мире стабилизируется», – написал Хо-Сэнг в соцсети.

29-летний форвард ранее выступал за уфимский клуб в сезоне-2022/2023. Всего он провёл за команду пять матчей, в которых набрал 1 (0+1) очко с учётом плей-офф. Последние два сезона нападающий провёл в ECHL. В текущей регулярке он отметился четырьмя результативными передачами в шести играх за клуб «Флорида Эверблейдс».