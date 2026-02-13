Тренер ХК ЦСКА выругался матом на послематчевой пресс-конференции

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на послематчевой пресс-конференции выступил с резкой критикой действующих правил Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На 58-й минуте встречи после видеопросмотра судьи удалили на пять минут защитника армейцев Никиту Охотюка. Хоккеисту инкриминировали удар клюшкой в область паха нападающему «красно-белых» Михаилу Мальцеву. Данный инцидент вызвал бурную реакцию со стороны наставника ЦСКА.

«Хотел бы обратиться к лиге, чтобы она убрала правило удаления на пять минут, которым пользуются игроки. Так нельзя. Это низкая социальная ответственность, б..... Если тебе попадают туда, то ты не можешь спустя 30 секунд после удара играть. Это не только по сегодняшнему матчу, а вообще», — заявил Никитин, допустив в своей речи нецензурную лексику.

Гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Спартака» состоялся 12 февраля со счетом 2:0. Следующую встречу армейцы проведут 15 февраля на выезде против «Шанхайских драконов» .