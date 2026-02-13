«Душа радовалась после двух периодов матча с «Авангардом», но третий гол все сломал, все повалилось из рук» — тренер «Амура»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский заявил, что в матче КХЛ с «Авангардом» команда здорово провела два периода, но после третьей пропущенной шайбы игра сломалась. В пятницу «Амур» проиграл «Авангарду» со счетом 2:6 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. — Хорошие два периода. Ребята отлично с этим справились, нашли в себе силы после такой невыразительной игры с Челябинском, вышли и показали очень хороший хоккей. Душа радовалась после двух периодов, но третий гол все сломал, все повалилось из рук, в концовке совсем развалились, совсем неприятно. Не имеет права команда так дома играть, надо играть до конца. Целостности по сезону у нас так и не хватает, — приводит слова Андриевского корреспондент «Матч ТВ». «Амур» с 45 очками занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.