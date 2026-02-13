В профсоюзе игроков НХЛ отреагировали на заявление Тардифа о сборной России

$77.1991.71

В профсоюзе игроков НХЛ отреагировали на заявление Тардифа касаемо допуска сборной России

Глава профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Марти Уолш отреагировал на заявление президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа о возможном возвращении сборных России и Беларуси на международные соревнования.

«На самом деле, мне особо нечего добавить к заявлению. Это будет решение, основанное на уровне, превышающем мой. Посмотрим, как ситуация будет развиваться в будущем», — приводит слова Уолша The Athletic.

Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции.

