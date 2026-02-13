Тренер «Адмирала» прокомментировал поражение от «Трактора»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ заявил, что команда не заслужила поражения от «Трактора».

© ХК «Адмирал»

В пятницу «Адмирал» в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ проиграл «Трактору» со счетом 2:3.

— В два раза перебросали соперника и моментов создали больше, но сами сделали три подарка в виде индивидуальных ошибок. По игре вроде как переиграли, но по счету опять проиграли, — передает слова Браташа корреспондент «Матч ТВ».

