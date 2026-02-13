Овечкин высказался о смерти своего первого тренера и крестного отца

Александр Филиппов был легендой «Динамо», добрым, честным и искренним человеком, его уход — невосполнимая потеря, сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

В пятницу «Динамо» сообщило о смерти Филиппова — первого тренера и крестного отца Овечкина. Ему было 75 лет.

— Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда «Динамо», чемпион мира. Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким, — приводит слова Овечкина Telegram‑канал медиа‑команды хоккеиста.

В составе «Динамо» Филиппов стал двухкратным обладателем Кубка СССР и многократным призером чемпионатов СССР.

Со сборной СССР член Зала славы «Динамо» завоевал золотые медали чемпионата мира в 1975 году.