$77.1991.56

В НХЛ высказались об условиях возвращения России на международную арену

Газета.Ru

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли назвал главное условие, при котором Международная федерация хоккея (IIHF) может вернуть национальные сборные России на международные турниры.

В НХЛ предположили, при каких условиях Россию вернут на международные старты
© РИА Новости

Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я думаю, это зависит от многих факторов, в том числе от того, когда и как могут закончиться боевые действия в Украине», — сказал Дэйли.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Хоккеисты пропустили чемпионат мира в 2025 году, а также не выступят на мировом первенстве в 2026 году.

Главное сейчас
Главное сейчас