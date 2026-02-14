«Барыс» одержал победу над «Ладой»

Сегодня, 14 февраля, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал московский тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали хозяева со счётом 5:3.

В составе «Барыса» отличились Иэн Маккошен, Кирилл Панюков, Семён Симонов, Райли Уолш и Тайс Томпсон. За «Ладу» заброшенными шайбами отметились Андрей Чивилёв, Александр Лукин и Тайлер Граовац.

Таким образом, тольяттинский клуб потерял шансы на выход в плей-офф.

«Барыс» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 57 матчей, в которых набрал 44 очка, занимая 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 39 очками после 57 встреч располагается на 11-й строчке Западной конференции.