Массовая драка между хоккеистами из Липецка и Курска произошла на Первенстве ЦФО в липецком ДС «Звёздный». Об этом пишет Telegram-канал Sport Baza.

По данным канала, на льду сошлись в потасовке команды «Липецка» и «Курска» 2010 года рождения.

Журналисты уточнили, что подростки устроили драку после того, как гости забили третий гол. Участие приняли даже вратари и те, кто сидел на скамье запасных.

Матч завершился победой гостей 3:2 в овертайме.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года в посёлке Пристень Курской области произошла массовая драка дублеров «Металлурга» и курского «Авангарда».

По итогам потасовки судьи удалили с поля тех, кто «наиболее рьяно размахивал кулаками и применял борцовские приёмы».