«Амур» обыграл «Адмирал»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и хабаровским «Амуром». Последнее дальневосточное дерби текущего сезона завершилось в пользу «Амура» со счётом 3:0.

© hcadmiral.ru

На 23-й минуте матча голом в большинстве счёт открыл нападающий «Амура» Алекс Гальченюк, которому ассистировали Ярослав Лихачёв и Иван Мищенко. Через 32 секунды вторую шайбу хабаровчан забросил Кирилл Слепец с передач Евгения Грачёва и Кирилла Петькова. Третий гол «Амура» в концовке матча забил Алекс Бродхёрст. Вратарь «Амура» Максим Дорожко записал на свой счёт «сухой» матч.

В шести матчах текущего сезона между «Амуром» и «Адмиралом» команды одержали по три победы.