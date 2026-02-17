«Авангард» проиграл «Ак Барсу» в Омске и прервал свою серию из трёх побед

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

На 10-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин. В середине второго периода Михаил Котляревский и Эндрю Потуральски забросили две шайбы подряд и впервые в матче вывели «Авангард» вперёд в счёте. Через несколько секунд голом в меньшинстве Никита Дыняк сравнял счёт. В середине третьего периода «Ак Барс» забросил две шайбы за 37 секунд, чем и определил победу. Отличились Никита Лямкин и Митчелл Миллер. Шайбу в пустые ворота забросил Григорий Денисенко.