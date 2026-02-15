Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в матче КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над нижегородским «Торпедо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). В составе победителей дубль оформил Дилан Сикьюра, шайбы также забросили Егор Римашевский и Семен Дер‑Аргучинцев. У хозяев отличились Амир Гараев и Василий Атанасов.

«Динамо» набрало 66 очков и поднялось на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Торпедо» с 70 баллами идет на четвертой строчке.

В следующем матче москвичи 19 февраля примут «Сочи», а «Торпедо» днем ранее сыграет в Нижнем Новгороде с «Шанхайскими Драконами».

