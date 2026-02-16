КХЛ назвала игроков недели

Шарипзянов, Бек и Самонов – игроки недели в КХЛ. Поляков из СКА – лучший новичок
КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Лучшим нападающим стал Тэйлор Бек из «Сибири». Форвард набрал 8 (2+6) очков за 2 матча. В игре с «Сочи» он побил рекорд лиги, сделав 7 (2+5) результативных действий.
Защитником недели назван Дамир Шарипзянов. У игрока «Авангарда» 6 (1+5) очков за 3 игры при полезности «плюс 6».
Лучшим вратарем стал Александр Самонов из ЦСКА. Он отразил 98,5% бросков при коэффициенте надежности 0,49 в 2 матчах.
Новичком недели назван 21-летний форвард СКА Матвей Поляков. На его счету 2 (0+2) очка в 2 матчах FONBET КХЛ при 17:48 в среднем на льду.
