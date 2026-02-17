Главные разочарования в хоккее на Олимпиаде-2026

От этих сборных ожидали медалей, а они могут вылететь уже в четвертьфинале. Или даже в квалификации.

Продолжаем подводить промежуточные итоги группового этапа Олимпиады-2026. Мы уже поговорили о тех, кто приятно удивил — благо таких было немало.

Однако, как это всегда и бывает, были сборные, которые разочаровали. Команды, от которых мы ожидали более качественной игры или которые провалились с точки зрения результатов. А может быть, всё вместе.

Мы выделили три главных разочарования группового этапа на Олимпийских играх в Италии. Кто же это?

1. Швеция

«Тре Крунур», как всегда, привезли на Игры топовый состав, полный звёзд. Виктор Хедман, Вильям Нюландер, Лукас Рэймонд, Расмус Далин, Мика Зибанеджад и многие другие — с этими парнями можно и нужно претендовать на медали Олимпиады. Некоторые эксперты и вовсе считали, что Швеция способна побороться и за золото.

На деле же выходит провал. Шведы едва сломили сопротивление итальянцев (первыми пропустили, ещё и до конца второго периода играли вничью с главным аутсайдером турнира), потом без шансов уступили в скандинавском дерби, а в 3-м туре группового этапа на последней минуте отдали первое место в квартете словакам. В итоге подопечные Сэма Халлама финишировали лишь третьими и вместо прямой путёвки в четвертьфинал получили необходимость пройти квалификационный раунд. Для такой возрастной сборной это может стать приговором. Особенно если учесть, что в 1/4 финала её будут ждать США.

Для многих подобный результат шведов оказался довольно обескураживающим. А главное — всё по делу. Игра «Тре Крунур» совершенно не впечатляет, вратари чудят и «привозят», нападающие не реализуют свои шансы. Не просто так именно защитник Далин — второй бомбардир сборной на турнире с 1+3, а Эрик Карлссон с 0+3 — в пятёрке лучших.

Если шведы не исправятся, то точно пролетят мимо медалей. В четвертьфинал-то они должны выходить, однако им может грозить вылет уже на этой стадии.

2. Германия

Ожидания от немцев на этой Олимпиаде были довольно велики. У «орлов» подобралась хорошая команда, с топовыми энхаэловцами и дерзкой талантливой молодёжью. Ещё и лидер Леон Драйзайтль в ударе — пятый бомбардир лиги в этом сезоне и второй – среди европейцев. Так что даже проход немцев в полуфинал не стал бы большим сюрпризом, поскольку потенциал у команды огромный. Да и с группой повезло — помимо сборной США, сильных соперников и не было.

Тем печальнее было смотреть на «орлов».

Пассивная и даже бесхребетная игра в атаке, не самое уверенное выступление в защите, слабая игра Филиппа Грубауэра на последнем рубеже — это всё стало важными факторами неудач немцев на групповом этапе. Не очень уверенная победа в матче с Данией, затем неожиданное поражение во встрече с Латвией и 1:5 в игре с американцами — и проход лишь в квалификацию — это явно не то, чего от них ожидали. Главное слово, которым можно описать выступления сборной Германии — несобранность.

К этому добавляется неубедительная игра Драйзайтля. После 1+1 с датчанами Леон практически исчез. Тащить приходится 24-летнему Тиму Штюцле, который отметился четырьмя голами.

В общем, после группового этапа появилось стойкое ощущение, что талантливое немецкое поколение растранжиривают, и не совсем понятно, что с этим делать. Впрочем, у «орлов» ещё будет шанс исправить положение — им уж очень повезло с соперниками. В квалификации Германия сыграет с аутсайдером Олимпиады Францией, а в четвертьфинале её будет ждать Словакия — пожалуй, самый неожиданный и номинально самый лёгкий соперник из возможных.

Но пока как будто бы больше повезло словакам. Если ничего не изменится, матч с Германией окажется для них лёгкой прогулкой.

3. Чехия

Полтора года назад чехи триумфально выиграли чемпионат мира — 2024 и на эту Олимпиаду отправлялись в статусе если и не фаворита, то как минимум крепкого претендента на медали. Да и состав подобрался что надо: шестой бомбардир сезона в НХЛ Давид Пастрняк, один из лучших вратарей лиги Лукаш Достал, звёзды вроде Мартина Нечаса и Томаша Гертла.

Реальность обернулась для «народны тим» настоящим кошмаром.

0:5 от Канады уже в первом матче, провальная, хоть и победная встреча с Францией, поражение от обескровленных швейцарцев и итоговое восьмое место по итогам группового этапа… ожидания чешских болельщиков разлетелись вдребезги.

У команды вообще ничего не клеится в атаке, на оборону без слёз не взглянешь. Единственное светлое пятно — Достал, который чуть ли не в одиночку оставлял Чехию в игре. Но даже так «львы» пропустили 12 шайб за три матча — больше «пробоин» по итогам группового этапа только у двух сборных. И это с одним из лучших голкиперов турнира в воротах!

Полевые игроки также не впечатляют. Самый красноречивый факт: Филип Хлапик, который вообще не должен был ехать на турнир, однако попал в заявку из-за травмы Павла Захи, вышел всего в одном матче и набрал столько же очков, сколько главный хоккеист сборной Пастрняк. Полнейший провал чешской команды.

В общем, от «народны тим» не стоит ждать ничего хорошего. Не станет удивлением, если чехи завершат выступления уже после матча с крепкими и неуступчивыми датчанами в квалификации. Но даже в случае победы в четвертьфинале их будет ожидать Канада. Бесславный турнир для Чехии.

