Тренеру «Адмирала» стыдно за команду

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ заявил, что берет на себя ответственность за поражение от «Амура», потому что не смог подготовить команду к важной игре.

© ХК «Адмирал»

В понедельник «Адмирал» проиграл дома «Амуру» со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Сегодня мне было стыдно за команду. Значит, я не справился, не подготовил команду к этой важной игре. Беру на себя ответственность.

— Болельщики во Владивостоке редко свистят в адрес «Адмирала», но сегодня это было заметно. Что делать‑то? Как выходить из ситуации? Сезон‑то не закончен.

— Да, мы ломаем над этим голову каждый день. И работаем, и делаем все, что можем. Но, как видите, не помогает. Хотя надо сказать, что три из четырех звеньев не проиграли сегодня. Они сыграли 0:0. Проиграло только одно звено. И они же убили всё большинство, которого у нас было достаточно много. Так что здесь не все сыграли провально. Три звена сегодня не проиграли.

— В критические моменты в команде должен быть лидер. Но где же они? Может, ребята говорят без вас?

— Я не могу знать о том, что происходит без меня. Об этом мне не докладывают. К сожалению, на льду я лидеров не вижу, — передает корреспондент «Матч ТВ» слова Браташа.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.