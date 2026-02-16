Хоккеист «Динамо»: матчи с московскими командами принципиальные

Форвард московского «Динамо» Ансель Галимов в эфире «Матч ТВ» рассказал, что считает принципиальными матчи со столичными командами.

© ХК «Динамо»

В декабре прошлого года Галимов подписал полноценный контракт с «бело‑голубыми». На старте сезона‑2025/26 КХЛ 34‑летний хоккеист выступал за омский «Авангард». Всего в нынешней «регулярке» Галимов провел 38 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков.

— В чем сложность матчей против команд Игоря Никитина?

— Все плотно и постоянно борьба. Нет свободного места, везде ты чувствуешь соприкосновение, постоянные стыки.

— Насколько я понимаю, тебе легче играть против такой команды, как «Металлург», несмотря на то, что команда может быть очень высоко в турнирной таблице.

— Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера, — сказал Галимов в эфире программы «Громко» на телеканале «Матч ТВ».

«Динамо» с 66 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.