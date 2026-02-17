Экс-директор «Металлурга» оценил кадровые перестановки в СКА

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал приход в тренерский штаб СКА Леонида Тамбиева и Бориса Миронова.

«Мы видим, что с приходом Тамбиева и Миронова в качестве помощников СКА заиграл по-другому. На сегодняшний день тренерский состав действительно выглядит мощно. И уже заметно по последним пяти матчам» - рассказал Гомоляко.

В январе-февраля этого года в тренерском штабе петербургского СКА произошли значительные тренерские перестановки на фоне неудачных результатов команды в КХЛ. 27 января в тренерский штаб СКА вошёл Борис Миронов. Он ранее работал в системе ЦСКА, возглавлял московский «Спартак». В команде он будет отвечать за оборону.

10 февраля пресс-служба СКА официально объявила о включении в тренерский штаб Леонида Тамбиева. В прошлом он был главным тренером «Адмирала» из Владивостока, который дважды под руководством Тамбиева выходил в плей-офф КХЛ. Задачей специалиста будет организация игры нападающих петербургской команды.

После серии из семи поражений СКА сумел одержать пять побед подряд. Из них четыре подряд в основное время. В турнирной таблице Западной конференции КХЛ питерские армейцы занимают восьмое место с 64 очками на своём счету. СКА обеспечил себе выход в плей-офф Кубка Гагарина и теперь борется за более высокое место в конференции.