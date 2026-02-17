Шайба Спронга помогла «Автомобилисту» победить «Сочи» в матче КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над «Сочи» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Артем Щучинов, Даниэль Спронг, Роман Горбунов и Алексей Бывальцев. У гостей отличился Макс Эллис.

«Автомобилист» набрал 68 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сочи» (40) идет 10‑м на Западе.

Уральская команда в следующем матче в пятницу примет владивостокский «Адмирал», сочинцы днем ранее сыграют на выезде с московским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «ХК Сочи» (Сочи) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Щучинов, 9:29. Спронг, 11:58. Горбунов, 35:45. Бывальцев, 43:42. — Эллис, 39:18.