Потанин ждет приезда Овечкина в Норильск

Президент "Норникеля", глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин уверен, что российский нападающий Александр Овечкин приедет в Норильск на благотворительный матч, который организовывает "Норникель". Об этом Потанин заявил в эфире подкаста "Вне формата".

© Соцсети

"Александр - человек очень благодарный и благородный. Я очень давно, еще в 1990-е годы немного помогал его маме с ее баскетбольной мечтой. Он это помнит до сих пор. Приведу пример: возникла идея съемок в фильме "Минута тишины" - сериал про бизнесменов, главную роль в нем играл Евгений Цыганов, и по сценарию его персонаж должен тренироваться, играть в хоккей, и кто-то должен его тренировать. Саша Овечкин как раз был в тот момент здесь, его попросили сыграть камео, он приехал и ни копейки денег не взял, ничего. Просто из дружеской благодарности взял и отснялся. То же самое касается и матча в Норильске. Он обещал, и я уверен, что приедет и сыграет перед зрителями Заполярья в рамках благотворительного матча", - сказал Потанин.

Начиная с 2017 года в Норильске ежегодно проводятся благотворительные матчи с участием звезд отечественного и мирового хоккея. За время проведения его участниками становились Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Алексей Морозов, Илья Ковальчук и другие прославленные хоккеисты. Все билеты на игру распространяются в обмен на добровольные пожертвования, а собранные средства удваиваются "Норникелем". Вырученные деньги направляются в спортивные школы Заполярья, где используются для закупки экипировки, тренажеров и инвентаря.