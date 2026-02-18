«Динамо» сыграет в тематической форме к Масленице

«Динамо» проведет домашний матч FONBET чемпионата КХЛ против «Сочи» 19 февраля в специальных игровых свитерах, посвященных Масленице.

© Sports.ru

«Сыграем в новой тематической форме! Масленица – праздник русской культуры, и мы подготовили специальную форму в стиле гжель. Бело-голубые цвета, важность деталей и уважение истории – все это объединяет нас и традиционный промысел», – сказано в сообщении клуба.

Масленица – древний славянский праздник проводов зимы и встречи весны, который сочетает языческие традиции (привлечение плодородия и тепла) с православными (подготовка к Великому посту, Прощеное воскресенье). В этом году проходит с 16 по 22 февраля.