Кузнецов впервые в карьере забросил в ворота родного «Трактора»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова » проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и уфимским «Салаватом Юлаевым». После первого периода счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте первого игрового отрезка вторую шайбу «Салавата Юлаева» во встрече забросил уроженец Челябинска Евгений Кузнецов. Этот гол стал первым в его карьере в ворота родного «Трактора».

Всего в текущем сезоне на счету Кузнецова до игры с «Трактором» было 16 (2+14) очков в 24 матчах.