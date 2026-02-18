«Амуру» обыграл «Сибирь»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

На четвёртой минуте первого периода Иван Мищенко открыл счёт во встрече. На 13-й минуте третьего периода Семён Кошелев с передач Вячеслава Лещенко и Егора Аланова восстановил равенство в счёте. В овертайме Алекс Бродхёрст принёс гостям победу.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» встретится в Омске с местным «Авангардом» 20 февраля. «Амур» в этот жен день сыграет в гостях с «Металлургом».