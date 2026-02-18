Минское «Динамо» разгромило «Спартак»

Минское «Динамо» на своем льду одержало крупную победу над московским «Спартаком» (6:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Гости открыли счет во втором периоде после точного броска Александра Беляева. Затем у минчан отличились Вадим Мороз, Вадим Шипачев, Тай Смит, Виталий Пинчук, Даниил Липский и Ксавье Уэлле.

Форвард «Динамо» Сэм Энэс и защитник Даррен Диц отметились тремя голевыми передачами каждый, также 3 (1+2) очка заработал Шипачев.

Пинчук набрал 59 (27+32) очков в этом сезоне и побил рекорд для белорусских хоккеистов за одну регулярку КХЛ, обойдя достижение натурализованного канадца Шарля Лингле (58 очков за минское «Динамо» в сезоне‑2014/15).

С 75 очками минское «Динамо» занимает 3‑е место в Западной конференции, «Спартак» (64) — 7‑й.