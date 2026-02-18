«Торпедо» вышло в плей-офф Кубка Гагарина: «Перед сезоном многие эксперты не верили в нас. Но хоккейная весна точно приедет в Нижний Новгород!»
«Торпедо» стало участником Кубка Гагарина-2026 после победы над «Шанхаем» (4:3 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда тренера Алексея Исакова занимает 4-е место в таблице Запада с 72 очками после 58 матчей.
«Перед сезоном многие эксперты не верили в нас. Но хоккейная весна точно приедет в Нижний Новгород! Лютые, вместе пошумим и поборемся за Кубок Гагарина в матчах плей-офф!», – говорится в сообщении «Торпедо».
