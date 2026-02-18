«Северсталь» прервала 5-матчевую победную серию СКА

СКА потерпел поражение от «Северстали» (2:3 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

Решающий буллит забросил Александр Скоренов.

Команда тренера Андрея Козырева прервала 5-матчевую победную серию клуба из Санкт-Петербурга.

На данный момент «Северсталь» идет на 2-м месте в таблице Запада с 76 очками в 58 играх.

СКА занимает 7-е место на Западе с 65 баллами в 56 матчах.