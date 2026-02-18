«Северсталь» прервала 5-матчевую победную серию СКА – 3:2 по буллитам. Команда Козырева идет 2-й на Западе
СКА потерпел поражение от «Северстали» (2:3 Б) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Решающий буллит забросил Александр Скоренов.
Команда тренера Андрея Козырева прервала 5-матчевую победную серию клуба из Санкт-Петербурга.
На данный момент «Северсталь» идет на 2-м месте в таблице Запада с 76 очками в 58 играх.
СКА занимает 7-е место на Западе с 65 баллами в 56 матчах.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости