Панарин провел первую тренировку в составе «Лос‑Анджелес Кингз»

Российский нападающий Артемий Панарин провел первую тренировку в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос‑Анджелес Кингз». Об этом сообщил журналист Зак Дули в соцсетях.

© Матч ТВ

4 февраля Панарин перешел в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс» в результате обмена. Россиянин играл за команду из Нью‑Йорка с 2019 года. Всего он провел 482 матча за «Рейнджерс» в регулярных чемпионатах и набрал 607 очков (205 шайб и 402 результативные передачи), в плей‑офф Панарин записал в актив 35 очков (12+23) в 46 встречах.

Панарин не успел присоединиться к «Лос‑Анджелесу» до начала олимпийской паузы в сезоне НХЛ и дебютирует после возобновления регулярного чемпионата. 25 февраля «Короли» примут «Вегас Голден Найтс».

В новой команде Панарин получил 72‑й игровой номер, который на протяжении многих лет принадлежит талисману «Королей» льву Бэйли.