Пол Коффи вошел в тренерский штаб «Эдмонтона»

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Пол Коффи включен в тренерский штаб «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщила пресс‑служба клуба НХЛ.

64‑летний Коффи вернется на должность специалиста по работе с защитниками «Нефтяников», которую уже занимал в 2023–2025 годах.

— Я регулярно общался с Полом с прошлого лета и считаю, что его возвращение сейчас пойдет на пользу и команде, и тренерскому штабу, — заявил главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблач.

«Эдмонтон» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 64 очка в 58 матчах текущего сезона.