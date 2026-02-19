Плющев предрек сборной России по хоккею проблемы

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что у национальной команды будут проблемы после возвращения на международные турниры.

– К сожалению, не та система подготовки у нас. На протяжении долгого времени мы шли не туда. Вот мы можем назвать двух центральных нападающих, соответствующих уровню канадской сборной? А у них этих нападающих не четыре, а даже больше.

Центры – это определяющие ребята, а я уже не говорю про защитников, которые у Канады просто красавцы. Так, как катаются защитники у Канады, мог позволить себе только один игрок – Сергей Федоров.

Мы, грубо говоря, уговариваем себя на протяжении долгого времени, что всех порвем и шапками забросаем. Непонятно, правда, на чем это основано – проигрывали 11 чемпионатов мира подряд. Объективно подходя к этому делу, мы не сейчас не сможем противостоять Канаде.

– За какую сборную болеете в отсутствие России?

– Я не переживаю ни за одну из сборных, а слежу с точки зрения того, какая мировая тенденция в хоккее. Если специалисты заинтересованы в этом деле, то давно уже подметили, куда хоккей движется.

За год система не исправляется. Мы неправильно занимаемся селекцией. С детского хоккея вырастает все. Мы принимаем в детско-юношеские школы тех ребят, чьи родители могут обеспечивать учебно-тренировочный процесс. Раньше такого не было, поэтому и звезд было гораздо больше.

Если нас через год-два допустят, то, думаю, у нас будут очень большие сложности, и не только против североамериканцев, – сказал Плющев.