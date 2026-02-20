Олимпийский чемпион назвал главных претендентов на Кубок Гагарина

Главными фаворитами на победу в розыгрыше Кубка Гагарина являются магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив», в конце регулярного чемпионата КХЛ к ним добавился екатеринбургский «Автомобилист», заявил «Матч ТВ» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

© ХК «Локомотив»

«Локомотив», набрав 81 очко в 58 матчах, лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» с 89 очками в 55 матчах и «Автомобилист» с 68 баллами в 56 играх занимают первое и четвертое места в Восточной конференции.

— В этом плей‑офф все команды равные, но предпочтение я отдаю «Локомотиву» и «Металлургу», там по четыре равных звена, конечно, есть и лидеры, но достаточно равные звенья, поэтому у них больше шансов. И сейчас к ним еще «Автомобилист» подошел, он неплохо смотрится в концовке регулярного чемпионата, — сказал Кожевников корреспонденту «Матч ТВ».

Действующий обладатель Кубка Гагарина — «Локомотив».

Прямые трансляции матчей Фонбет чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.