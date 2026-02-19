Вратарь «Анахайма» пропустит остаток сезона

«Анахайм» объявил, что вратарь Петр Мразек пропустит остаток сезона-2025/2026 после перенесённой операции на бедре. 34-летний чех не играл с 6 января и находится в списке травмированных с 8 января. Действующий контракт Мразека со средней годовой зарплатой $ 4,25 млн рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне на его счету 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых голкипер одержал три победы при 85,8% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 4,07.

В межсезонье «Анахайм» выменял Мразека у «Детройта» на Джона Гибсона. Ранее «Детройт» выменял вратаря у «Чикаго Блэкхоукс» на форварда Джо Велено в марте 2025 года. За этот период Мразек сыграл пять матчей за «Ред Уингз», одержав две победы.