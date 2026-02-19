Кожевников не видит игры у ЦСКА под руководством тренера Никитина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что не видит игры у ЦСКА под руководством тренера Игоря Никитина.

ЦСКА набрал 70 очков в 57 матчах и идет на пятым в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.