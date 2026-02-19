Кожевников не видит игры у ЦСКА под руководством тренера Никитина

Александр Кожевников: «У ЦСКА игры нет, но результат есть. Через год будет мощная команда, Никитин ее потихоньку собирает»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что не видит игры у ЦСКА под руководством тренера Игоря Никитина.
ЦСКА набрал 70 очков в 57 матчах и идет на пятым в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
«У ЦСКА игры нет, но результат есть. Для первого сезона Никитина здорово, команду он потихоньку собирает. Через год будет мощная команда. Посмотрим, что они в этом плей‑офф покажут. Но сейчас все команды равные, нужно выиграть три‑четыре матча, а потом еще сложнее будет», – сказал Кожевников.
