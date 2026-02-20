«Посмотрим, что произойдет». Овечкин — о 1000‑й шайбе в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не фокусирует на достижении отметки в 1000 заброшенных шайб в НХЛ.

© Матч ТВ

В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас на счету 40‑летнего Овечкина 919 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей‑офф Овечкин (996) идет вторым, уступая лишь Гретцки (1016).

— Не фокусируюсь этом достижении. Это было бы круто. Но мы будем двигаться от игры к игре. А там посмотрим, что произойдет, — цитирует пресс‑служба НХЛ Овечкина.

«Вашингтон» с 65 очками занимает 10‑е место в турнирной таблице Восточной конференции. Овечкин в текущем сезоне забил 22 гола.