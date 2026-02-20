Овечкин высказался о спаде результативности в «Вашингтоне»

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, не единственный влияет на низкую результативность клуба в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает пресс-служба лиги.

© Соцсети

«У нас бывают взлеты и падения. Дело не только во мне. Вы видите, что у всех, возможно, были небольшие трудности, потому что в прошлом году мы забивали по пять-шесть голов за игру и это было легко. Сейчас же нам приходится искать способ забить, и я надеюсь, что этот перерыв нам поможет и мы будем играть намного лучше», — сказал Овечкин.

В текущем сезоне «Вашингтон» с 65 очками занимают десятое место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на четыре балла при 23 матчах до конца регулярного чемпионата.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.