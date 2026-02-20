Российский специалист покинул тренерский штаб минского «Динамо»

Российский специалист Игорь Горбенко покинул тренерский штаб минского «Динамо», сообщает пресс‑служба хоккейного клуба.

© ХК "Ак Барс"

Горбенко входил в тренерский штаб Дмитрия Квартальнова с декабря 2024 года. Ранее специалист работал в ЦСКА, ярославском «Локомотиве», казанском «Ак Барсе», «Сочи».

«Динамо» с 75 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.