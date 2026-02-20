«Динамо» продлило контракт с нападающим

«Динамо» объявило о продлении контракта с 21-летним форвардом Егором Римашевским.

«В этом сезоне нападающий принял участие в 53 играх и набрал 8 (7+1) очков. Всего в составе «Динамо» форвард провел три сезона, сыграв 179 матчей и набрав 42 (20+22) очка.

Новое соглашение с нападающим носит двусторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года», – сказано в сообщении клуба.