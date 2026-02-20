«Шанхайские Драконы» победили «Барыс»

Сегодня, 20 февраля, в Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в овертайме одержали гости со счётом 4:3.

На четвёртой минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич забил первый гол. На 14-й минуте форвард «Барыса» Алихан Асетов сравнял счёт. На 17- минуте защитник Райли Уолш вывел астанчан вперёд На 18-й минуте нападающий Мэйсон Морелли забросил третью шайбу в ворота китайского клуба.

На 47-й минуте форвард Спенсер Фу сократил отставание гостей. На 56-й минуте нападающий «Шанхайских Драконов» Павел Акользин сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард китайского клуба Трой Джозефс.