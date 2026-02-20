«Автомобилист» проиграл «Адмиралу»

Сегодня, 20 февраля, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

На 10-й минуте защитник «Адмирала» Никита Ефремов забил первый гол. На 15-й минуте нападающий Кайл Олсон удвоил преимущество дальневосточной команды. На 21-й минуте форвард Степан Хрипунов сократил отставание «Автомобилиста». На 34-й минуте нападающий Дмитрий Завгородний забросил третью шайбу в ворота екатеринбуржцев.

На 49-й минуте форвард Семён Кизимов вновь сократил отставание хозяев. На 57-й минуте Олсон вернул былое преимущество гостям, оформив дубль. На последней минуте нападающий Аркадий Шестаков забросил пятую шайбу «Адмирала», установив окончательный счёт — 5:2.

Таким образом, дальневосточный клуб прервали серию из шести поражений.