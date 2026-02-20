Хоккеисты столичного «Спартака» уступили «Нефтехимику» в гостевом матче КХЛ

Хоккеисты московского «Спартака» проиграли в Нижнекамске «Нефтехимику» со счeтом 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

У хозяев отличился Булат Шафигуллин (19-я и 43-я минуты). Данная встреча стала первой для этих команд в текущем сезоне.

По итогам 57 матчей столичный «Спартак» имеет 64 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Следующий матч красно-белые проведут 22 февраля в Уфе против «Салавата Юлаева».