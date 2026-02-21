Выбор канадских судей в полуфинальном матче Олимпиады между Канадой и Финляндией объяснили

Организаторы хоккейного турнира на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии объяснили выбор в пользу канадских судей на полуфинальный матч между сборными Канады и Финляндии. Об этом сообщает Iltalehti.

Эксперт заявил, что арбитров назначала отборочная комиссия, состоящая из тренеров-инструкторов судей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Международной федерации хоккея (IIHF). Отмечается, что они не учитывали национальность арбитров. Альтернативой были американские судьи из НХЛ.

Финский журналист Тимо Куннари раскритиковал решение, отметив слабое влияние своей федерации и несоответствие олимпийскому духу. Спорным эпизодом стало удаление Нико Микколы за удар клюшкой по лицу Натана Маккиннона.

Сборная Канады одержала победу над командой Финляндии в матче 1/2 финала Олимпиады. Встреча прошла в пятницу, 20 февраля, и завершилась со счетом 3:2 в пользу канадцев. В финале канадцы сыграют против сборной США.