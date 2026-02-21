Назван срок решения вопроса по возвращению на турниры российских хоккеистов

Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос возвращения российских и белорусских команд на турниры в ноябре-декабре 2026 года. Об этом ТАСС сообщил вице-президент организации Боб Николсон.

Николсон заявил, что следующее обсуждение вопроса запланировано на конец года. При этом к какому вердикту склоняется IIHF, он не уточнил.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал негодяем главу IIHF Люка Тардифа. В ответ на вопрос о возвращении на мировые турниры российских хоккейных сборных Дегтярев назвал IIHF самой сложной федерацией.

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных турниров с 2022 года, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета от декабря 2025 года о допуске спортсменов в юношеских дисциплинах с флагами и гимнами.