«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Ак Барс» в КХЛ

Нижегородское «Торпедо» в серии буллитов одержало победу над казанским «Ак Барсом» в домашнем матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2 (0:1, 0:1, 2:0). В составе «Торпедо» шайбы забросили Егор Соколов и Максим Летунов. У «Ак Барса» отличились Кирилл Семенов и Нэйтан Тодд. Автором победного буллита в составе «Торпедо» стал Владимир Ткачев.

«Торпедо» набрало 74 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Ак Барс» (80) — третий на Востоке.

В следующем матче казанцы 25 февраля примут тольяттинскую «Ладу», а «Торпедо» 23 февраля сыграет в Нижнем Новгороде с минским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Соколов, 51:33 (бол.). Летунов, 53:26. — Семенов, 6:56. Тодд, 33:23.

Победный буллит: Ткачев