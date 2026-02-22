Дубль Гутика принёс «Спартаку» гостевую победу над «Салаватом Юлаевым»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и «Спартаком». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 5:3.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков, которому ассистировали Евгений Кузнецов и Шелдон Ремпал. На последней секунде первого периода «Спартаку» удалось сравнять счёт — отличился Дмитрий Вишневский. Второй период «Спартак» выиграл со счётом 2:0 — голами отметились Кристиан Ярош и Даниил Гутик. На первой минуте третьего периода Гутик оформил дубль. На 54-й минуте Евгений Кузнецов забросил вторую шайбу хозяев. За две минуты до конца третьего периода Александр Жаровский сократил отставание в счёте до минимума. На последних секундах Михаил Мальцев поразил пустые ворота и установил окончательный счёт в матче.

«Спартак» дважды в текущем сезоне обыграл «Салават Юлаев».