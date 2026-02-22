«Автомобилист» обыграл «Шанхайских Драконов», забросив четыре шайбы подряд

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На 23-й минуте матча счёт открыл форвард «драконов» Спенсер Фу с передач Нейта Сюсиза и Адама Кленденинга. Затем до конца второго периода «Автомобилист» забросил три шайбы подряд — отличились Даниэль Спронг, Брукс Мэйсек и Максим Денежкин. В концовке матча Анатолий Голышев забил гол в пустые ворота.

Это был первый матч между этими командами в текущем сезоне КХЛ. Ответная встреча пройдёт 18 марта на домашней площадке «Шанхайских Драконов».