Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпиады-2026

Сборная США по хоккею выиграла золото Олимпийских игр 2026 года в Италии.

В решающем матче команда оказалась сильнее Канады. Встреча завершилась со счетом 2:1 в овертайме. У американцев заброшенными шайбами отличились Мэттью Болди и Джек Хьюз, у канадцев — Кэйл Макар.

Букмекеры называли Канаду фаворитом хоккейного турнира Олимпиады. Аналитики считали, что финал будет результативным.

Впервые с 2014 года в Олимпиаде принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги. На Играх в Сочи победу одержала сборная Канады.