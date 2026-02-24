Хоккеист «Торпедо» оценил матч с минским «Динамо»

Нападающий «Торпедо» Тимур Муханов заявил «Матч ТВ», что матч Фонбет Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» получился равным, но его клубу повезло меньше.

© ХК «Торпедо»

«Торпедо» в понедельник в домашней встрече Фонбет Чемпионата КХЛ уступило минскому «Динамо» со счетом 3:4. Муханов забросил вторую шайбу хозяев.

— Сложилось ощущение, что с начала матча «Динамо» активно давило на вашу команду прессингом и вам было под ним тяжело.

— Я бы так не сказал. На протяжении всего матча была равная игра. У них активный хоккей, у нас тоже. Но удача была не на нашей стороне. Можно ли сказать, что их прессинг — лучший в лиге? Много команд играют хорошо в прессинг, но, наверное, можно назвать, если они идут в таблице так высоко.

— Часто на тренировках отрабатываете моменты, схожие с вашим голом?

— Да нет. Я сыграл по заданию и выдвинулся на него.

— Как домашнюю серию оцените?

— Мы хотим большего и будем над этим работать. Мы не смотрим на соперников, хотим играть в свою игру, главное — побеждать в каждом матче, — сказал Муханов «Матч ТВ».

После 60 игр «Торпедо» с 74 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч нижегородцы проведут против «Северстали» в гостях 27 февраля.

