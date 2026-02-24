Хоккеист «Торпедо» оценил матч с минским «Динамо»

Хоккеист «Торпедо» Муханов — о матче с минским «Динамо»: «Равная игра, но удача была не на нашей стороне»
Нападающий «Торпедо» Тимур Муханов заявил «Матч ТВ», что матч Фонбет Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» получился равным, но его клубу повезло меньше.
«Торпедо» в понедельник в домашней встрече Фонбет Чемпионата КХЛ уступило минскому «Динамо» со счетом 3:4. Муханов забросил вторую шайбу хозяев.
— Сложилось ощущение, что с начала матча «Динамо» активно давило на вашу команду прессингом и вам было под ним тяжело.
— Я бы так не сказал. На протяжении всего матча была равная игра. У них активный хоккей, у нас тоже. Но удача была не на нашей стороне. Можно ли сказать, что их прессинг — лучший в лиге? Много команд играют хорошо в прессинг, но, наверное, можно назвать, если они идут в таблице так высоко.
— Часто на тренировках отрабатываете моменты, схожие с вашим голом?
— Да нет. Я сыграл по заданию и выдвинулся на него.
— Как домашнюю серию оцените?
— Мы хотим большего и будем над этим работать. Мы не смотрим на соперников, хотим играть в свою игру, главное — побеждать в каждом матче, — сказал Муханов «Матч ТВ».
После 60 игр «Торпедо» с 74 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч нижегородцы проведут против «Северстали» в гостях 27 февраля.
