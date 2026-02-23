«Трактор» дома победил «Ладу»

«Трактор» оказался сильнее «Лады» (4:2) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.

© Sports.ru

В составе победителей шайбу забросил защитник Михал Чайковски. Это его первый гол за челябинский клуб. Ранее словак играл за «Спартак».

«Трактор» поднялся на шестое место в Восточной конференции, набрав 62 очка за 58 игр. «Лада» идет десятой на Западе, имея в активе 41 балл после 60 матчей.

Следующий матч «Трактор» проведет на выезде с «Салаватом Юлаевым» 26 октября, «Лада» сыграет с «Ак Барсом» в гостях 25 февраля.