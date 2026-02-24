Минское «Динамо» не вылетело в Сочи на матч КХЛ

Минское «Динамо» не смогло вылететь в Сочи сразу после завершения выездного матча регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо».

Встреча между «Динамо» и «Торпедо» состоялась в Нижнем Новгороде 23 февраля и завершилась победой минчан со счетом 4:3; команда провела ночь в Нижнем Новгороде, после чего утром по графику должен был состояться вылет в «Сочи» примерно в 12:00. В пресс-службе уточнили, что вылет после матча не состоялся, подробности причин задержки и новое время отправления не раскрываются.

Контекстом для задержки рейсов стала ситуация, произошедшая в «Сочи» 23 февраля: матч местной команды и московского «ЦСКА» стартовал с более чем часовым опозданием из‑за авиационной опасности, а в перерыве после первого периода болельщиков попросили покинуть трибуны в связи с повторным объявлением угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Позднее КХЛ сообщила, что та встреча в понедельник завершена не будет.

Запланированный матч «Сочи» — «Динамо» перенесен на 25 февраля, начало игры намечено на 19:30 мск.