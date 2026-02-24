$76.7590.28

Плющев об отстранении трех арбитров ВХЛ за «недопустимое поведение»: «Устраивать какой-то шабаш недопустимо. Решение принято правильно и справедливо»

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Плющев высказался об отстранении трех арбитров ВХЛ за «недопустимое поведение».

Ранее линейный судья Мирослав Скугарев снял ролик, в котором показал, как арбитры проводят время после игры между «Норильском» и «Омскими Крыльями»: в комнате отдыха судья Ильнур Хажиев лежит на полу и двигается в такт громко играющей музыке, а Иван Шмаков дремлет, сидя за столом. Сам Скугарев на фоне памятной джерси СКА имитировал мастурбацию, используя, по всей видимости, ложку для обуви.

«Срок наказания определяет квалификационная комиссия: до конца сезона или пожизненно. Решение было принято правильно и справедливо. Пускай это не КХЛ, а гораздо ниже, но устраивать какой-то шабаш недопустимо», – сказал Плющев.
