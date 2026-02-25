Хоккеиста «Металлурга» прооперируют в Магнитогорске

Как стало известно «Матч ТВ», хоккеист «Металлурга» Дмитрий Силантьев в четверг перенесет операцию в Магнитогорске.

© КХЛ

Нападающий во вторник из‑за травмы покинул лед в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против череповецкой «Северстали».

Во втором периоде 25‑летний нападающий не устоял на ногах и на скорости влетел коленом в борт. Он сразу схватился за ногу и жестами позвал врачей. После этого на льду появились медики и на носилках унесли форварда в машину скорой помощи.

Матч завершился в овертайме со счетом 4:3 в пользу «Северстали». После игры главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что Силантьев выбыл до конца сезона.

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.