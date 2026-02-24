Ротенберг — о победе США на Олимпиаде: «Американцы взяли наши наработки, скопировали»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в интервью «Матч ТВ» заявил, что олимпийское золото в Милане хоккейная сборная США завоевала в том числе за счет наработок, которые американцы позаимствовали у советского и российского спорта.

© ФХР

Сборная США в воскресенье в Милане обыграла команду Канады со счетом 2:1 в овертайме в финале хоккейного турнира Олимпиады‑2026. Американцы впервые с 1980 года стали олимпийскими чемпионами по хоккею.

— Золото в Милане завоевала сборная США. Но для нас это не имеет особого значения. Главное — когда мы вернемся, то должны побеждать любую сборную мира. И мы сейчас к этому готовимся. Наш прицел не только на 2030 год. Надо смотреть дальше. Дети — наше настоящее и будущее. Все программы развития хоккея и дадут нам подготовить лучших игроков в мире: по катанию, по технике владения клюшкой, по тактическим элементам. Это долгий путь. Олимпийский цикл — это четыре года. Но важно готовить игроков и к Олимпиаде‑2034, которую планируют провести в Юте. Надо думать и о 2038‑м, и о 2042 годе. Мы должны выиграть все Олимпиады. И мы должны смотреть на этот проект как на долгосрочную стратегию на следующие 30 лет. Сейчас мы обсуждаем эти программы вместе с министерством спорта, с Олимпийским комитетом России, с Московской областью и Москвой. Есть возможность создать кластер развития хоккеистов, и это будет ничем не хуже, чем в штате Мичиган (США), где развивают американских хоккеистов. А ведь оттуда идет их олимпийское золото. Многие из тех, кого подготовили в штате Мичиган, выступали в Милане. Но за этим стоит 20 лет ежедневной работы. И мы можем делать это еще лучше! Мы изучили мичиганский опыт. Это наши наработки. Американцы их взяли, скопировали. Но оригинал всегда лучше копии. И мы должны сейчас делать еще лучше. И мы так сделаем. У нас всё для этого есть, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».

Полную версию интервью Романа Ротенберга читайте в среду, 25 февраля на сайте «Матч ТВ»!